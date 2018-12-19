Son Dakika Haberleri: Tire'deki Mathuis Han Restore Edilecek

Tire'deki Mathuis Han Restore Edilecek

3 saat önce

Tire Belediyesi, ilçede bulunan ve Şişikoğlu Ailesi'ne ait tarihi Mathuis Han'ı restore edecek.

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Tire Belediyesi, ilçede bulunan ve Şişikoğlu Ailesi'ne ait tarihi Mathuis Han'ı restore edecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Yeni Han olarak bilinen 500 yıllık Mathuis Han'ın restorasyonu için Şişikoğlu Ailesi ile protokol imzalandı.

Protokole göre, restorasyondan sora han 20 yıl belediye tarafından kullanılacak.

Tire Belediye Tayfur Çiçek, ilçede bulunan ve daha önce yaptıkları restorasyon çalışmaları nedeniyle 5 kez ödüllendirildiklerini belirtti.

Tarihin her kesitinde yer alan ilçede çok sayıda tarihi yapının bulunduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Tire'de vakıflara kayıtlı tarihi yapı sayısı İzmir'in iki katı. Bugün ilçe merkezinde yer alan çok değerli Şişikoğlu Ailesi'ne ait Mathuis Hanı'nın restorasyonu için aile fertleriyle anlaşma sağlayıp protokol imzaladık. Yaptığımız ve devam eden çalışmalarımızın yanı sıra Ali Efe Hanı, Bahçekahve Hamamı, Terziler Hamamı ve Yayla Fakıh Mescidi gibi birçok tarihi yerlerle ilgili girişimlerimiz var. Tarihe sahip çıkmak ve bunları geçmişten gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcu. Bu borcu tarihi yapıları ayağa kaldırarak ödeyeceğiz ve Tire'yi adeta açık hava müzesi haline getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:34 Kaynak: AA

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