Tire'deki Salı Pazarında koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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Tire'deki Salı Pazarında koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tire ilçesinin en kalabalık alanlarından olan Salı Pazarında maske dağıtıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tire ilçesinin en kalabalık alanlarından olan Salı Pazarında maske dağıtıldı.
Toplum sağlığının korunması amacıyla pazar girişlerinde güvenlik noktaları oluşturan zabıta ekipleri, maske dağıtımı yaparak pazarcı esnafı ve vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.
Pazarın giriş noktalarına el dezenfektan tüpleri yerleştirilirken tezgahlarda da mesafe ayarlaması yapıldı.
Öte yandan MHP ve CHP ilçe başkanlıkları da Salı Pazarında vatandaşlara maske dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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