Tire'deki sinemalara koronavirüsü arası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'deki sinemalara koronavirüsü arası - Son Dakika

Tire'deki sinemalara koronavirüsü arası

18 dakika önce

Ülke genelinde koronavirüsüne karşı tedbirler artırılırken, İzmir'in Tire ilçesinde sinema film gösterimlerine ara verildi.

Tire'deki sinemalara koronavirüsü arası, System.String[]

Ülke genelinde koronavirüsüne karşı tedbirler artırılırken, İzmir'in Tire ilçesinde sinema film gösterimlerine ara verildi.


Tire ilçesinde, koronavirüsü tedbirleri kapsamında sinema salonlarının 3 Nisan 2020 tarihine kadar kapatıldığı açıklandı. Öte yandan, ilçede önemli noktalarda tedbirler kapsamında dezenfekte edildi.


Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Halkımızın ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bizler Tire Belediyesi olarak virüse karşı elimizden geldiği ölçüde tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Sağlığımız için bu tarz uygulamaları yapmak zorundayız. Her şey vatandaşımızın sağlığı için" dedi - İZMİR

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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