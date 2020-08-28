Tire'deki uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde, 8 kilogram esrar ile 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çeriközü Mahallesi'ndeki bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgede çalışma yaptı.
Jandarma, arazide 8 kilogram esrar ve 26 kök Hint keneviri buldu.
Soruşturma kapsamında C.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:29 - Kaynak: AA
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