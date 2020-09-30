Tire'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı. Üstlerinden uyuşturucu madde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
Polis, düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda da 8 zanlıyı yakaladı.
Emniyete götürülen 10 kişinin ifade işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:01 - Kaynak: AA
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