Tire'den Sol Bek Transferi
1 saat önce
TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Tire 1922, geçen sezon 3. Lig'de Yeşil Bursa'da forma giyen sol bek Berke Sağkan ile sözleşme imzaladı.
TFF
3. Lig 1. Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Tire
1922, geçen sezon 3. Lig'de Yeşil Bursa
'da forma giyen sol bek Berke Sağkan ile sözleşme imzaladı. Bu sezon ilk yarıda hiçbir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki savunmacı, ikinci yarıda kırmızı-beyazlı ekip için ter dökecek. Bursaspor
'un altyapısından yetişen Berke, Oyak Renault
ve Karaküspor formalarını da terletti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:40 Kaynak: DHA
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