Son Dakika Haberleri: Tire'den Sol Bek Transferi

Tire'den Sol Bek Transferi

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Tire 1922, geçen sezon 3. Lig'de Yeşil Bursa'da forma giyen sol bek Berke Sağkan ile sözleşme imzaladı.

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Tire 1922, geçen sezon 3. Lig'de Yeşil Bursa'da forma giyen sol bek Berke Sağkan ile sözleşme imzaladı. Bu sezon ilk yarıda hiçbir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki savunmacı, ikinci yarıda kırmızı-beyazlı ekip için ter dökecek. Bursaspor'un altyapısından yetişen Berke, Oyak Renault ve Karaküspor formalarını da terletti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:40 Kaynak: DHA

Bursa, Türkiye Futbol Federasyonu, Tire, Spor
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