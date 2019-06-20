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Tire Devlet Hastanesi'nde hastalar sergi açtı

13 dakika önce

Tire Devlet Hastanesi'nde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların resim, ahşap boyama ve takı tasarım alanlarındaki sanat eserleri hastanenin poliklinik girişinde sergilendi.

Tire Devlet Hastanesi'nde hastalar sergi açtı, System.String[]
Tire Devlet Hastanesi'nde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların resim, ahşap boyama ve takı tasarım alanlarındaki sanat eserleri hastanenin poliklinik girişinde sergilendi.
Serginin açılışını, Başhekim Fatih Hayali, Başhekim Yardımcısı Elife Özkan, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Fatoş Yürürdurmaz, merkez çalışanları, hastane yöneticileri ve hastalarla birlikte gerçekleştirdi. Halk Eğitimi Merkezinin işbirliği ile açılan kurslarda sergilenen eserler ziyaretçilerin beğenisini topladı.
Merkeze kayıtlı toplam 151 hastanın bulunduğunu belirten Başhekim Yardımcısı Osman Şükrü Erbaysal, "Hastanemizde ayakta tedavi gören hastalarımızın boş zamanlarını çeşitli sosyal aktivitelerle değerlendirmesini sağlamayı amaçladık. Her yıl sonunda geleneksel sergimizi açıyoruz. Merkezimizde hastalarımıza el becerilerini geliştirecek kursların yanında, spor, müzik ve folklor alanlarında çeşitli olanaklar sağlıyoruz. Böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:47 Kaynak: AA
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