Tire Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerinin sergisi açıldı - Son Dakika

Tire Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışı öncesinde, merkezin bahçesinde tören düzenlendi.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaptığı konuşmada, özellikle istihdam garantili İŞKUR ile ortaklaşa gerçekleştirilen kursları çok önemsediklerini bildirdi. Çobanoğlu, kursiyerleri tebrik etti.

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Güven, serginini açılışında yaptığı konuşmada, 2020-2021 döneminde 307 kurs açtıklarını, kurslara 5 bin 5 kursiyerin katıldığını söyledi.

Güven, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ilkini kutladığımız günde heyecanlı ve mutluyuz. Her ne kadar tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele dönemine denk geldiği için el ele olamasak da yüreklerimizde sosyal mesafe tanımadan kutlayacağımız bir hafta olacak." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, Kaymakamı Çobanoğlu'na, Tire Halk Merkezince hazırlanan hediyeler verildi. Program, kursiyerlerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.