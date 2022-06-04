Tire Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu şenliği yapıldı - Son Dakika
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Tire Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu şenliği yapıldı

04.06.2022 13:34
Tire Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu şenliği yapıldı

Tire Halk Eğitimi Merkezi, 9. yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.

Tire Halk Eğitimi Merkezi, 9. yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.

Tire Gölet Şenlik Alanı'ndaki şenlik, mehter takımının gösterisi ile başladı.

Program, 15 el sanatı öğretmeni tarafından hazırlanan 50 kıyafetten oluşan defile ile devam etti.

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Güven, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurs ve kursiyer sayılarının azaldığı dönemde yıl sonu şenliklerini yapamadıklarını hatırlattı.

Güven, bu eğitim yılında şartların normale dönmeye başlamasıyla çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2021-22 eğitim yılının başından bu yana Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak çeşitli alanlarda birçok kurs açtık. Bu kurslar halkımızın istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak ve alan taraması yapılarak açılan kurslardır. Bu kurslarımız mesleki ve genel kurslar olarak 2 grupta toplanmaktadır. Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında 783 kurs açtık."

Şenlikte daha sonra Tire Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri Halil Altın ve Gülcan Altın'ın hazırladığı, İzmir'deki halk oyunları yarışmasında birincilik alan ekip gösteri sundu.

Şenlik, Tire Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu ve Bedia Akartürk konseriyle tamamlandı.

Şenlik sonunda Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, sanatçı Akatürk'e günün anısına çiçek ve plaket verdi.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu şenliği yapıldı - Son Dakika

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