Tire Halk Eğitimi Merkezinde, sağlık çalışanları için maske üretiliyor - Son Dakika

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Tire Halk Eğitimi Merkezinde, sağlık çalışanları için maske üretiliyor
7 saat önce
Tire Halk Eğitimi Merkezinde, Tire Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretimi yapılıyor.
Tire Halk Eğitimi Merkezinde, Tire Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretimi yapılıyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Güven, yaptığı açıklamada, maske üretimine 6 öğretmenin katılımıyla iki gün önce başladıklarını belirtti.
Günde 150 maske ürettiklerini aktaran Güven, talep doğrultusunda üretimi artırabileceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:32 Kaynak: AA
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