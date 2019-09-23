Son Dakika Haberleri: Tire İlçe Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi
Son Dakika Güncel Haber

Tire İlçe Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İzmir Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ile bir kişi hafif yaralandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İzmir Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ile bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ'dan Nazilli yönüne giden Muhammed Canlı'nın kullandığı 35 PDS 62 plakalı otomobil, Kardeşköy Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Ali İnceoğlan yönetimindeki 09 E 1012 plakalı kamyoneti sollamak istedi.

Sollama sırasında otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin kullandığı 34 BRH 127 plakalı motosikleti görünce frene basarak, kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet de Emniyet Müdürü Özge'nin yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet tarlaya devrilirken, kamyonet de yoldan çıkıp tarlaya girdi.

Kazada Emniyet Müdürü Özge ile kamyonet sürücüsü İnceoğlan hafif yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emniyet Müdürü Özge'nin kolunun kırıldığı öğrenildi.

Nazilli, Aydın, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı
Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:38:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire İlçe Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]