Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

04.09.2022 15:06
Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kent Müzesi önünde düzenlenen tarihi kortej etkinliği ile devam etti.

Kent Müzesi önünde konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu tarihin, Türk milletinin bağımsız yaşama tutkusu ile varlığını sürdürmek için yaptığı inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş kahramanlık destanları ile dolu olduğunu söyledi.

Büyük Taarruz'un bu destanlar arasında yer aldığını kaydeden Çobanoğlu, "Güzel ilçemizi işgalden kurtararak, bu topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamı sağlayan, bu eşsiz zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün çizdiği yolda, hedefinden hiç sapmadan ilelebet ilerleyeceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Törende kurtuluşun 100. yılı nedeniyle 100 öğrenci zeybek oynadı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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