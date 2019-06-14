Son Dakika Haberleri: Tire Kaymakamı vatandaşların dertlerini dinliyor
Son Dakika Güncel Haber

Tire Kaymakamı vatandaşların dertlerini dinliyor

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde, göreve geldiği günden bu yana kaymakamlık binasının kapılarını vatandaşa açan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, ayın belirli günlerinde vatandaşla bir araya gelerek dertlerini dinliyor.

Tire Kaymakamı vatandaşların dertlerini dinliyor, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde, göreve geldiği günden bu yana kaymakamlık binasının kapılarını vatandaşa açan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, ayın belirli günlerinde vatandaşla bir araya gelerek dertlerini dinliyor.

Tirelilerin büyük ilgi gösterdiği vatandaş buluşması toplantılarında, altyapıdan eğitime, barınmadan sağlığa kadar birçok konu masaya yatırılıyor. Vatandaşları tek tek dinleyen Kaymakam Tanrıseven, daire amirlerine tek tek not aldırarak vatandaşın derdine çare arıyor.

Sohbet havasında geçen toplantıda, vatandaşla kaymakam arasında geçen samimi diyaloglar Tire'de devlet-millet kaynaşmasına en güzel örneği teşkil ediyor. Vatandaşın derdini rahatça anlatabildiği toplantıda sohbetler çay eşliğinde yapılıyor.

Bu haftaki toplantıya gelen bir vatandaş da, Tire İlçe Kaymakamına teşekkür ederek, "Bizleri makamınıza kabul edip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayramda sizler bizlere çikolata ikram ettiniz. Şimdi sıra bizde" diyerek Kaymakam Tanrıseven'e çikolata ikram etti.

Teşekkür eden Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de, "Bizler size hizmet için buradayız" dedi. Devletin varoluş sebebinin vatandaşa hizmet olduğunun altını çizen Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, göreve geldiği günden bu yana Tire'de devlet-millet kaynaşması için var gücü ile çalıştıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık üç yıldır vatandaşlarımızla bir araya gelerek dertlerini dinliyoruz. Bu yönetim şeklini görev tanımımız içinde sayıyor ve vatandaşın derdini kendi derdimiz biliyoruz. Devlet, vatandaşın asayiş güven ve huzuru için vardır. Devletimizin kapıları vatandaşımıza sonuna kadar açıktır." - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
İzmir, Hasan Tanrıseven, Tire, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de korkutan yangın! Evlere sıçradı Yüksek lisans öğrencisi 7'nci kattan atladı Trans birey yardım isteyip bindiği arabada dehşeti yaşattı İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:49:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire Kaymakamı vatandaşların dertlerini dinliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]