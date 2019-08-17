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Tire Kaymakamından eski çalışma arkadaşına vefa

37 dakika önce

İZMİR (İHA) – Sosyal medya üzerinden lösemi hastası Şebnem Köseoğlu için başlatılan kampanyaya İzmir'in Tire ilçesinden de destek geldi.

Tire Kaymakamından eski çalışma arkadaşına vefa, System.String[]
İZMİR (İHA) – Sosyal medya üzerinden lösemi hastası Şebnem Köseoğlu için başlatılan kampanyaya İzmir'in Tire ilçesinden de destek geldi. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven'in bir dönem birlikte çalıştığı Köseoğlu için Tire Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliği ile ilçede 2 gün boyunca kök hücre ve kan bağışı yapılacak.

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya Kaymakamlığı yaptığı dönemde aynı zamanda Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığını yürütüyordu. Aynı vakfa ait olan AHEP Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan ve geçtiğimiz yıl lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı kök hücre bağışı çağrısına Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven'den destek geldi.

19-20 Ağustos tarihlerinde Tire Kaymakamlığı bahçesinde Kızılay işbirliği ile Şebnem Köseoğlu ve onun gibi lösemiye yakalanan binlerce kişiye umut olmak için kök hücre ve kan bağışı yapılacak.

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, "Şebnem Köseoğlu, azmi sayesinde bu amansız hastalığı yenmeyi başardı. Ancak geçtiğimiz haftalarda hastalığı yeniden nüksetmiş. Onun tekrar hastalığını yenebilmesi bizlere bağlı. Biz de bu insani yardım çağrısına kayıtsız kalamazdık. Pazartesi ve Salı günü Kaymakamlık bahçesinde Şebnem ve bu hastalığa yakalanmış binlerce insan için kan bağışı kampanyası başlatıyoruz. Hafta başında tüm Tirelileri kampanyaya destek için kök hücre ve kan bağışına bekliyoruz. Şifa bekleyen hastalara destek olalım, hayat kurtaralım" dedi. - İZMİR
İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
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