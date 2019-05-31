Son Dakika Haberleri: Tire Kaymakamlığı bayram öncesi sevindirdi
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Tire Kaymakamlığı bayram öncesi sevindirdi

1 saat önce

Tire Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, ilçede yardıma muhtaç aileler ve başarılı öğrencileri tespit ederek hayırsever bir vakıf aracılığı ile yardımda bulundu.

Tire Kaymakamlığı bayram öncesi sevindirdi, System.String[]
Tire Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, ilçede yardıma muhtaç aileler ve başarılı öğrencileri tespit ederek hayırsever bir vakıf aracılığı ile yardımda bulundu.
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, Tire Şehit Mehmet Çağlar Bölük İlk ve Ortaokulunda hediye dağıtım törenine katıldı.
Törende yaklaşık 140 öğrenciye hediyelerini takdim eden kaymakam Tanrıseven, ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, "Tire'de elimizden geldiği ölçüde yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında ise paylaşma ve yardımlaşma duygularımız doruk noktasına ulaşıyor. Kaymakamlık olarak tespit ettiğimiz 732 aileye yardım yaptık. Ayrıca 600 öğrenciye Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün yönlendirmesi ve özel bir vakfın katkılarıyla bayramlık kıyafet verdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:38 Kaynak: AA
Tire, Güncel
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