Tire Kent Arşivi Merkezi, açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire Kent Arşivi Merkezi, açıldı - Son Dakika

Tire Kent Arşivi Merkezi, açıldı

6 saat önce

Tire ve çevresiyle ilgili kent belleğinin oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla kurulan Tire Kent Arşivi Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de katıldığı törenle açıldı.

Tire Kent Arşivi Merkezi, açıldı, System.String[]

Tire ve çevresiyle ilgili kent belleğinin oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla kurulan Tire Kent Arşivi Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de katıldığı törenle açıldı.

Tunç Soyer, Tire Belediyesinin eski binasının bir bölümünde oluşturulan merkezin açılışında yaptığı konuşmada, tarih bilincinin önemine değinerek yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Emeği geçenleri kutlayan Soyer, "Burada heyecanla yürütülen bu iş bizden sonra gelecek kuşaklara da bir deniz feneri olur onların da geleceğini aydınlatmaya devam eder. Yapılan birçok şeyin mutlaka değeri vardır ama en çok iz bırakacak olan çalışma muhtemelen bu olacak." dedi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise merkezin araştırma yapmak isteyen herkese açık olduğunu bildirdi.

Açılış törenine katılan Tunç Soyer, Fatma Kaplan Hürriyet, Salih Atakan Duran, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Çetin'in de aralarında bulunduğu davetliler, konuşmaların ardından merkezi gezdi. Tire Kent Arşivi Merkezi Sorumlusu Ali Özçelik, katılımcılara bilgi verdi.

Fatma Kaplan Hürriyet, Tunç Soyer, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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