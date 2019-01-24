Son Dakika Haberleri: Tire'nin Analizi Doğru Yapılmadı"

Tire'nin Analizi Doğru Yapılmadı"

1 saat önce

CHP Tire İlçe Başkanı İsmail Güleç, "Bizim itirazımız Tire'nin analizinin doğru yapılmadığı ve önümüzdeki süreçte iktidara karşı ittifak adı altında yapılma olasılığı olan bir yanlışadır.

Tire'nin Analizi Doğru Yapılmadı
CHP Tire İlçe Başkanı İsmail Güleç, "Bizim itirazımız Tire'nin analizinin doğru yapılmadığı ve önümüzdeki süreçte iktidara karşı ittifak adı altında yapılma olasılığı olan bir yanlışadır." dedi.

Güleç, parti binasında düzenlendiği basın toplantısında, ittifak görüşmeleri sonucunda Tire'de seçime İYİ Parti ile gidileceği yönündeki iddialara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerde ittifakta güçlerin eşit olması gerektiğine işaret eden Güleç, şöyle konuştu:

"Son günlerde yaşadığımız olaylar, aldığımız haberler pek hoş değil. Biz CHP'liyiz ve hepimiz bu kültürle yetiştik. Uzun süredir Genel Merkezde ulaşabildiğimiz herkese Tire'nin durumunu ve yapısı hakkında bilgi veriyoruz. Burada CHP'li olan bir belediyede seçimi ittifaksız da kazanabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bölge milletvekillerimiz de bizim arkamızda olduklarını ve bunun yanlış olduğunu söylediler ama onların gücü de bunları değiştirmekte zorlanıyor. Henüz kesin bir açıklama ve resmi bir yazı yok. Hala umudumuz var."

Güleç, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

Yol yakınken en doğru kararı verme adına gerekli adımların atılmasını beklediklerini dile getiren Güleç, "Her bölgenin iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim itirazımız Tire'nin analizinin doğru yapılmadığı ve önümüzdeki süreçte ittifak adı altında hükümete karşı yapılma olasılığı olan bir yanlışadır. Partimizin neferleri olarak bu hususta gerekli uyarımızı yapmak durumundayız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Politika
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