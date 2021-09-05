Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor - Son Dakika

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle karambol turnuvası düzenlendi.

Turnuva, Tire Belediyesi tarafından Tire Ticaret Odası ile iş adamı Mehmet Karamanlı'nın desteğiyle Alay Parkı'nda yapıldı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede geleneksel hale gelen karambol oyununu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini kaydetti.

Turnuvaya katılan Tire Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Ali Osman Sağlam da Ertuğrul ve Bahariye mahallelerinde, Yanık Konak, Ekinhisarı ve Bahçekahve bölgelerinde yaklaşık 150 yıldır karambol oynandığını söyledi.

Karambol oyununu satranca benzettiğini söyleyen Sağlam, "Çok güzel bir oyun. Parmaklar çalışıyor, vücut çalışıyor, stresini atıyorsun. Gençler teknoloji bırakmalı. Karambol oynamalı. Doğada olmalı." dedi.

Toplam 32 kişinin katıldığı turnuvada, birinciliği Ahmet Çelik, ikinciliği Burhan Cengiz ve üçüncülüğü Şeref Yamalı elde etti.