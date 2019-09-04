Son Dakika Haberleri: Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
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Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

2 saat önce

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, System.String[]

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık binası önünde devam etti.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, düşman işgalinden kurtuluşun 97. yılını yine büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Duran, şunları kaydetti:

"4 Eylül sabahı kahraman Türk süvarilerinin şehre girişiyle istiklaline kavuşan Tireliler, o tarihten itibaren bağımsızlık günlerini coşkuyla kutlamaya başladı. Kuvayimilliye'nin öncü isimlerinden Müftü Sunullah Efendi'nin büstü şehrin meydanına dikildi. Yunan işgal kuvvetlerine karşı kazanılmış ilk zafer olan 'Fata baskını' gösterişli bir törenle ilk defa kutlandı."

Program kapsamında Tire'nin kurtuluşu canlandırıldı, program sonunda da kadınlar Türk bayrağı açtı.

Mustafa Kemal Atatürk, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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