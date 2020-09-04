Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tire Müzesi önünde devam etti.

Programda konuşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, ilçenin 29 Mayıs 1919'da işgal edildiğini ve o yıllarda büyük katliamlara maruz kaldığını belirtti.

Yaşanılan zulümlere karşı ilk olarak zeybeklerin onurlu bir başkaldırı sergilediğini dile getiren Duran, "İstiklal mücadelemizi taçlandıran ve zaferle nihayetlendiren isim ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Başkumandanımız, şanlı askerleri ile birlikte, tüm imkansızlıklara rağmen yedi düvele kafa tutmuş ve yurdumuza göz diken emperyalist düşmanı emsali görülmemiş bir mağlubiyetle bozguna uğratmıştır." dedi.

Program Cumhuriyet meydanında yapılan kortej geçişinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Tire İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen, Tire İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Okay Cansu, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.