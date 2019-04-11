Son Dakika Haberleri: Tire'nin Yeni Başkanı İlk Olarak Stadın Adını 'Atatürk' Yaptı

Tire'nin Yeni Başkanı İlk Olarak Stadın Adını 'Atatürk' Yaptı

22 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde Millet İttifakı adına seçimleri kazanan İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adını meclis kararı ile 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu' olarak değiştirdi.

Tire'nin Yeni Başkanı İlk Olarak Stadın Adını 'Atatürk' Yaptı, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde Millet İttifakı adına seçimleri kazanan İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adını meclis kararı ile 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu' olarak değiştirdi.

31 Mart yerel seçiminin ardından yapılan ilk Tire Belediye Meclis toplantısında eski Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in isminin verildiği Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu" olarak değiştirildi. Karar oy birliği ile alındı.

Seçimlerden önce söz vermişti

Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen ilk meclis toplantısına tüm meclis üyeleri eksiksiz katılırken, çok sayıda vatandaş da izleyici olarak katıldı. Toplantıda başkanlık makamının ek dilekçesi üzerine Tire Tayfur Çiçek Stadyumu'nun isminin "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla karar meclisten geçti ve stadyumun ismi değiştirildi. Kararın meclisten geçmesini salonda bulunan vatandaşlar dakikalarca ayakta alkışladı.

Bu kararla Tire Belediye Başkanı Atakan Duran seçimlerden önce verdiği sözü tutmuş oldu. Başkan Duran, seçim çalışmaları sırasında stadının adının ilk meclis toplantısında değiştirileceğini ifade etmişti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:05 Kaynak: İHA
İzmir, Mustafa Kemal Atatürk, Tayfur Çiçek, Tire, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'nin Yeni Başkanı İlk Olarak Stadın Adını 'Atatürk' Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]