Tire'nin Yeni Başkanı İlk Olarak Stadın Adını 'Atatürk' Yaptı

İzmir'in Tire ilçesinde Millet İttifakı adına seçimleri kazanan İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adını meclis kararı ile 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu' olarak değiştirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde Millet İttifakı adına seçimleri kazanan İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adını meclis kararı ile 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu' olarak değiştirdi.



31 Mart yerel seçiminin ardından yapılan ilk Tire Belediye Meclis toplantısında eski Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in isminin verildiği Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu" olarak değiştirildi. Karar oy birliği ile alındı.



Seçimlerden önce söz vermişti



Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen ilk meclis toplantısına tüm meclis üyeleri eksiksiz katılırken, çok sayıda vatandaş da izleyici olarak katıldı. Toplantıda başkanlık makamının ek dilekçesi üzerine Tire Tayfur Çiçek Stadyumu'nun isminin "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla karar meclisten geçti ve stadyumun ismi değiştirildi. Kararın meclisten geçmesini salonda bulunan vatandaşlar dakikalarca ayakta alkışladı.



Bu kararla Tire Belediye Başkanı Atakan Duran seçimlerden önce verdiği sözü tutmuş oldu. Başkan Duran, seçim çalışmaları sırasında stadının adının ilk meclis toplantısında değiştirileceğini ifade etmişti. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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