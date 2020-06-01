Tire-Ödemiş yolunda kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapması Devrilen kamyonun yol kenarında durması Kazada hasar gören otomobil Çekicinin kaza yerine gelmesi İZMİR - Tire Ödemiş karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapması
Devrilen kamyonun yol kenarında durması
Kazada hasar gören otomobil
Çekicinin kaza yerine gelmesi
İZMİR - TireÖdemiş karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
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2.06.2020 03:26:31. #1.13#
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