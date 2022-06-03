Etkinlikler arasında geri dönüşüm sergisi, resim yarışması ve doğa yürüyüşünün de bulunduğunu aktaran Üçer, okula güneş enerjisi sistemi kuracaklarını ve yağmur suyu depolama alanı oluşturacaklarını kaydetti.

Rasih Kirazoğlu İlkokulu Müdürü Zeliha Üçer, İzmir 'de belirlenen 30 pilot okul arasında yer aldıklarını, bu nedenle enerji kaynaklarının verimli kullanımı, çevre duyarlılığı gibi konularda etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tire Rasih Kirazoğlu İlkokulunda çevre dostu proje başlatıldı - Son Dakika

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