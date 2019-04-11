Son Dakika Haberleri: Tire Stadı'nın Adı Değişti

Tire Stadı'nın Adı Değişti

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali desteğiyle Tire Belediyesi'nin inşaa ettiği ve dönemin Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adının verildiği stadın ismi değişti.

Tire Stadı'nın Adı Değişti, System.String[]


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali desteğiyle Tire Belediyesi'nin inşaa ettiği ve dönemin Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adının verildiği stadın ismi değişti. 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimde Millet İttifakı adayı olarak belediye başkanı seçilen İyi Partili Atakan Duran'ın göreve gelmesinin ardından toplanan belediye meclisi, ilk toplantısında stadın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı olarak değiştirdi. Kararın tüm meclis üyelerinin kabulüyle alındığı açıklandı. - Tire
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:53 Kaynak: DHA
Tayfur Çiçek, Tire Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire, Spor
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