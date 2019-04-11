Tire Stadı'nın Adı Değişti
1 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali desteğiyle Tire Belediyesi'nin inşaa ettiği ve dönemin Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adının verildiği stadın ismi değişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:53 Kaynak: DHA
'nin mali desteğiyle Tire Belediyesi
'nin inşaa ettiği ve dönemin Belediye Başkanı Tayfur Çiçek
'in adının verildiği stadın ismi değişti. 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimde Millet İttifakı adayı olarak belediye başkanı seçilen İyi Partili Atakan Duran'ın göreve gelmesinin ardından toplanan belediye meclisi, ilk toplantısında stadın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Stadı olarak değiştirdi. Kararın tüm meclis üyelerinin kabulüyle alındığı açıklandı. - Tire
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