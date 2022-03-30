Tire Süt Kooperatifi'nde Osman Öztürk dönemi başladı - Son Dakika

Tire Süt Kooperatifi'nin 23 Mart'ta yapılan genel kurulunda göreve seçilen Osman Öztürk, göreve başladı.

Osman Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımının ardından yönetim imza sirkülerini imzaladı.

İmzaların atılması ile birlikte yaklaşık 20 yıl kooperatif başkanlığını yürüten Mahmut Eskiyörük dönemi sona erdi.

Öztürk yaptığı açıklamada, "'Ben değil, biz olmaya geliyoruz' diyerek bu yola çıkmıştık. Bu anlayış ile görevimizi sürdüreceğiz. 'Birlikte üretelim birlikte çalışalım birlikte kazanalım" dedi.