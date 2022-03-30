Tire Süt Kooperatifi'nde Osman Öztürk dönemi başladı - Son Dakika
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Tire Süt Kooperatifi'nde Osman Öztürk dönemi başladı

30.03.2022 11:32
Tire Süt Kooperatifi'nde Osman Öztürk dönemi başladı

Tire Süt Kooperatifi'nin 23 Mart'ta yapılan genel kurulunda göreve seçilen Osman Öztürk, göreve başladı.

Tire Süt Kooperatifi'nin 23 Mart'ta yapılan genel kurulunda göreve seçilen Osman Öztürk, göreve başladı.

Osman Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımının ardından yönetim imza sirkülerini imzaladı.

İmzaların atılması ile birlikte yaklaşık 20 yıl kooperatif başkanlığını yürüten Mahmut Eskiyörük dönemi sona erdi.

Öztürk yaptığı açıklamada, "'Ben değil, biz olmaya geliyoruz' diyerek bu yola çıkmıştık. Bu anlayış ile görevimizi sürdüreceğiz. 'Birlikte üretelim birlikte çalışalım birlikte kazanalım" dedi.

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Osman Öztürk, Kooperatif, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tire Süt Kooperatifi'nde Osman Öztürk dönemi başladı - Son Dakika


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