Tire Süt Kooperatifi'nden, Ortaklarına Ucuz Mazot

2008 yılında kendi akaryakıt istasyonunu kurarak o günden bu yana indirimli mazot sağlayan kooperatif üreticinin artan maliyetlerine destek olabilmek için indirim oranını arttırmaya devam ediyor.

Oluşturduğu kırsal kalkınma modeliyle bölge süt hayvancılığına önemli katkı sağlayan Tire Süt Kooperatifi, piyasayı üretici lehine dengede tutuyor.

Kooperatifin tüm ortakları örgütlü olmanın sonucunda Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı en yüksek destek primi olan 15 kuruştan faydalanıyor.

AMAÇ ÜRETİCİNİN VE ÜRETİMİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

Ortaklarının üretim yapmaları için gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayan Tire Süt Kooperatifi, aynı zamanda bölgede ürün fiyatlarını da üretici lehine dengede tutuyor.

Kooperatif olarak küçük işletmelerin devamlılığının sağlanması için mücadele verdiklerini sözlerine ekleyen Eskiyörük "Bizim ana misyonumuz üreticiyi korumaktır. Köylümüzü yerinde yaşatarak üretmesini sağlamaktır. Kooperatifimiz güçlendikçe ortaklarımızın lokmasını daha da büyütmeye çalışıyoruz. Türk tarımının tüm yapısal sorunlarının çözülmesi ve gelişmesi ancak kooperatifleşme ile mümkündür. Tire Süt Kooperatifi ortakları; ucuz makine hizmeti, ucuz mazot, yüksek destekleme primi gibi avantajları yaşamaktadır" dedi.

Tarım ve hayvancılık alanında dünya markası haline gelmiş ülkelerin kooperatifçiliğe önemli bütçeler ayırdığını dile getiren Eskiyörük, "Avrupa ve A.B.D.'de tarımın ithalatçı yapıdan çıkarılarak ihracatçı yapıya dönüştürülmesi kooperatifler sayesinde başarılmıştır.Hollanda'da; sütün % 97'si, çiçeğin %95'i, Danimarka'da; et ve sütün %98'i, Kanada'da; buğday ve tahılların % 75'i, Almanya'da; sütün % 76'sı kooperatifler tarafından işlenerek yurtiçi ve yurtdışına pazarlanmaktadır" diye konuştu.

Kooperatifçiliğin gelişmesiyle tarım ve hayvancılık sektöründe büyük kazanımlar sağlanacağının altını çizen Eskiyörük, bu alanda ayrılacak kaynakların kısa sürede fazlasıyla geri dönüşünün olacağını belirterek şunları söyledi:

"Kayıt dışılık önlenerek haksız rekabet ortadan kalkacak. Üretim kontrol altına alınarak Gıda Güvenliği sağlanacak. Üreticinin pazarlama sorunu giderilecek, planlama yapılarak istikrar sağlanacak. Üretim ve toplama maliyetleri düşecek, kaliteli üretim ile gıda güvenliği sağlanacak. Kırsaldaki küçük aile işletmelerinin devamlılıkları sağlanarak köyden kente göç önlenecek. Toplumsal barış sağlanacaktır.

Yol haritamız tekelleşme değil kooperatifleşme olmalıdır"