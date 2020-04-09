Tire Ticaret Odası üniversite öğrencilerine burs ödemelerini kesmedi - Son Dakika

Tire Ticaret Odası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden burs verdiği üniversite öğrencilerine ödemeleri kesmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri, idari bilimler, temel bilimler ve hukuk gibi bölümlerde okuyan 75 öğrenciye burs verdiklerini belirtti.

Bu öğrencilerin okullarında belli başarı kriterlerini sağladıkları ve gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları için odadan düzenli olarak burs aldıklarını ifade eden Delikanlı, şunları söyledi:

"Hepsi de Tiremizin evlatları. Koronavirüsle devlet ve millet olarak mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, üniversite öğrencilerimiz de olumsuz etkilendi. Tire Ticaret Odası olarak öğrencilerimizin burslarını bu süreçte de aksatmadan vermeye devam ediyoruz. Eğitim, olmazsa olmazımızdır."