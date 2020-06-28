Tire ve Bayındır'da 30 milyonluk içme suyu yatırımı - Son Dakika

Tire ve Bayındır'da 30 milyonluk içme suyu yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire ve Bayındır ilçelerinde eskiyen ve kaçaklara neden olan 35 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire ve Bayındır ilçelerinde eskiyen ve kaçaklara neden olan 35 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor. Ekonomik ömrünü yitirmiş 100 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenileme çalışmaları için 30 milyon liralık yatırım planlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

İzmir'in tüm ilçelerinde su ve kanal altyapı çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, Tire'nin 1985 yılından kalma ve özellikle yaz aylarında sık sık arızalandığı için su sıkıntısı yaşanmasına neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor. 1'inci etabı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde 2'inci etabına başlanacak çalışmalar kapsamında, kaçaklara neden olan 100 kilometrelik şebeke hattı, yüklere ve basınca dayanıklı yeni borularla değiştirilecek.

Kaçak oranı azalacak

İletim hatlarının son teknoloji borularla yenileneceğini belirten İZSU yetkilileri, Tire ilçe merkezindeki çalışmaların 2 yıl içerisinde tümüyle tamamlanacağını, yenileme işlemlerinin ardından kaçak oranının ciddi şekilde azalacağını dile getirdi.

Tire ve Bayındır kesintisiz suya kavuşacak

Tire ve Bayındır ilçelerine bağlı kırsal yerleşim yerlerindeki sondaj kuyularının iletim hatlarında da kısmi yenileme çalışmaları başlatılacak. Bayındır'ın Yakacık, Pınarlı ve Buruncuk mahallelerinin de içme suyu şebekeleri tamamen yenilenecek. Toplam 30 milyon liraya mal olacak yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Tire ve Bayındır ilçelerinin su altyapısıyla ilgili sorunları önemli ölçüde giderilmiş olacak. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Bayındır, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tire ve Bayındır'da 30 milyonluk içme suyu yatırımı - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:13 Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:11:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tire ve Bayındır'da 30 milyonluk içme suyu yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]