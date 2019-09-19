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Tire ve Bayındır'da Gaziler Günü kutlaması

1 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Tire ve Bayındır ilçelerinde tören düzenlendi.

Tire ve Bayındır'da Gaziler Günü kutlaması, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Tire ve Bayındır ilçelerinde tören düzenlendi.

Tire Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tire Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Alim Taştan, gazilerin bu ülkenin temel direği olduğunu ifade ederek, gazilerin vatan için gözünü kırpmadan savaştığını, canını, kanını hiçe saydığını söyledi.

Şiirlerin okunmasının ardından gazilere Kuran-ı Kerim, Nutuk ve Türk bayrağı hediye edildi.

-Bayındır

Bayındır'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de katıldı.

Törende konuşan Bayındır Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Yığınç Türk milletinin bağımsızlık için adını tarihe yazdıracak şanlı mücadeleler yaptığını kaydederek, "Her zaman Türk milletinin bizlere emanet ettiği vatan savunmasını üstün feragatla yerine getirdik ve son nefesimize kadar yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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