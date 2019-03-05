Tire'ye Yabancı Sermaye İlgisi
1 saat önce
Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardıklarını bildirdi.
Tire Organize Sanayi Bölgesi
(TOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardıklarını bildirdi.
Gürler, yaptığı açıklamada, TOSBİ'nin yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirtti.
TOSBİ'nin kaynak ve pazar avantajlarını ulaşım kolaylıklarıyla bir arada sunduğunu ve ham madde temininde yatırımcılarına kolaylık ve avantajlar sağlamak konusunda ön plana çıktığını vurgulayan Gürler, şunları kaydetti:
"Bu sene içinde sekiz firmanın organize sanayi bölgemiz içinde faaliyet girmesini planlıyoruz. Özellikle bu sene içinde yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardık. Belçika
firması olan Bemchimmko Gıda ve Fransız sermayesi ile kurulan Leana markası organize sanayi bölgesinden yer alarak proje çalışmalarına başladılar. Yerli yatırımcıların da bu bölgeye bakışları sıcak. Mart ayı içinde Tarım Kredi Kooperatifi'ne bağlı Yem Sanayi'nin açılışı yapılacak. Organize sanayi bölgesinin büyümesi hem ülke ekonomisi hem de bölgede istihdamın sağlanması açısından güzel bir gelişme."
TOSBİ'de istihdam oranlarıyla firma sayısındaki yükselişe dikkati çeken Gürler, "Şu anda bölgemize aktif olarak üretim yapan 72 firma bulunuyor. Bu sene içinde aktif hale gelecek sekiz firma olacağını düşünürsek, bu sayı 80 firmaya yükselecek. Yeni çalışan firmalarla birlikte yaklaşık olarak 4 bin civarında olan çalışan sayımız ise 5 bine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:48 Kaynak: AA
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