Tire'yi Vuran Sel Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Tire'yi vuran sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı Tire'de sel felaketi sonrası yaralar sarılıyorİZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, meydana gelen sel felaketi sonrası yaralar sarılırken, bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Tire'yi vuran sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Tire'de sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor



İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, meydana gelen sel felaketi sonrası yaralar sarılırken, bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Sağanak yağışla birlikte, özellikle İzmir'in Tire ilçesinin batı bölgelerinde beş mahalleyi vuran sel felaketi sonrası, yaralar sarılmaya başlandı. Akyurt Mahallesi mezarları tahrip olurken, sel nedeniyle ağaçları da yerinden söktü. Tıkanan menfezler açılırken, erozyona uğrayan onlarca dönüm tarla sular altında kaldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları da başladı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Akyurt Mahallesi Muhtarı Fikret Battal, "Dün doğal bir afet yaşadık. Bu Allah'tan gelen bir şey. Tek sevindiğimiz can kaybı yaşanmaması. Sağ olsun başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Tire Belediyesi, kaymakamlık ve kara yolları ekipleri, dört koldan çalışma yürüttü. Şimdi yaralarımız yavaş yavaş sarılıyor" dedi.

Öte yandan, bölgede AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli de, incelemelerde bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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