Son Dakika Haberleri: Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu'ndan incir üreticisine "fiyat" uyarısı
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Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu'ndan incir üreticisine "fiyat" uyarısı

1 saat önce

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Dünyada rakibimiz yok. Üreticimiz de endişeye kapılıp ürününü değerinin altında satmamalıdır.

Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu'ndan incir üreticisine

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Dünyada rakibimiz yok. Üreticimiz de endişeye kapılıp ürününü değerinin altında satmamalıdır." dedi.

Halil İbişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bölgede incir hasatının devam ettiğini belirtti.

İncir üreticisine sahip çıkılması gerektiğini kaydeden İbişoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kalitenin düşük olmasına rağmen alımında yoğun ilgi gören incire, bu yıl yüksek kaliteye rağmen alıcı rağbet göstermemektedir. Yaşanan durumun tamamen üreticiyi sindirmek yönünde bir oyun olduğunu düşünüyoruz. İncir üreticisine sahip çıkılması gerekiyor. Dünyada rakibimiz yok. İncir üreticisi geçen yıl tabiat şartları nedeniyle zor bir sezon yaşadı. Bu yıl incir üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. Hasat sezonu yarıyı geçmiş olmasına rağmen depolarda ciddi miktarda ürün var ancak incir alıcıları fiyat noktasında ürünün değerini vermiyor."

İlk ihracatın 26 Eylül'de başlayacağını ifade eden İbişoğlu, çok az süre kalmasına rağmen incire talep olmamasının hem ihracatçıya hem de ülke ekonomisine ciddi zarar vereceğini belirtti.

İbişoğlu, elde edilen incirin yaklaşık 40-45 derece sıcaklıktan büyük zahmetle üretildiğini ifade ederek, "İncir üreticisi yok olursa tüm paydaşlar bundan zarar görecektir. Üreticimiz de endişeye kapılıp ürününü değerinin altında satmamalıdır. Çünkü incir yılın 12 ayı ihracat yapılmaktadır. Üretici, tüccar ve ihracatçı hep birlikte incire sahip çıkıp değerini vermelidir." ifadesini kullandı.

Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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