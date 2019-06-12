Son Dakika Haberleri: Tirebolu'da çöp toplama etkinliği
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Tirebolu'da çöp toplama etkinliği

4 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" doyasıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Tirebolu'da çöp toplama etkinliği, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" doyasıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Salih Yüce, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, sahil kesimdeki çöpler toplanarak çevre temizliği gerçekleştirildi.
Etkinlik sonrası konuşan Kaymakam Yüce, Tirebolu'nun dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Çok ciddi derecede korumamız gereken bir yer. Bu etkinlik bir farkındalık. İnşallah çocuklarımızın bu duyarlılığı büyüklerimize de sirayet eder de çevrede gördüğümüz çöpleri bir daha Tirebolu'nun hiçbir yerinde görmeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Salih Yüce, Dünya Çevre Günü, Giresun, Tirebolu, Güncel
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