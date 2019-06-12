Tirebolu'da çöp toplama etkinliği
4 saat önce
Giresun'un Tirebolu ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" doyasıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:18 Kaynak: AA
'un Tirebolu
ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü
" doyasıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Salih Yüce
, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır
ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, sahil kesimdeki çöpler toplanarak çevre temizliği gerçekleştirildi.
Etkinlik sonrası konuşan Kaymakam Yüce, Tirebolu'nun dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Çok ciddi derecede korumamız gereken bir yer. Bu etkinlik bir farkındalık. İnşallah çocuklarımızın bu duyarlılığı büyüklerimize de sirayet eder de çevrede gördüğümüz çöpleri bir daha Tirebolu'nun hiçbir yerinde görmeyiz." dedi.
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