Tirebolu'da "Deprem Haftası" Tatbikatı

Tirebolu'da "Deprem Haftası" dolayısıyla tüm resmi kurum ve kuruluşların katılımıyla deprem ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.

Tirebolu'da "Deprem Haftası" dolayısıyla tüm resmi kurum ve kuruluşların katılımıyla deprem ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.



Hükumet Konağında gerçekleşen tatbikatta deprem anında tehlike bildirisi ile İlçe Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak, bazı kamu personelleri kaymakamlık makamında çök, kapan, tutun pozisyonunda bekledi.



Tehlikenin geçtiği anonsundan sonra binadakiler görevli ekiplerce tahliye edildi. Daha sonra yapılan eğitim gösterilerinde deprem ve yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.



Kaymakam Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin jeolojik konumu nedeniyle dünyada deprem tehlikesi en yüksek ülkelerden biri olduğunu belirtti.



Türkiye'nin yüzölçümü olarak yüzde 92'si, nüfus yoğunluğu olarak yüzde 95'inin deprem kuşağında yer aldığı bilgisini veren Yüce, şunları kaydetti:



"Bu nedenle deprem kaçınılmazdır. Meydana gelen depremlerde can kaybı olmasının nedenlerinden birisi deprem anında asansörleri, merdivenleri ve pencereleri kullanmaktır. Aslında en tehlikeleri yerler de oralardır. Bu tatbikatta da uyguladığımız gibi tehlike anı geçene kadar bulunduğumuz yerde çöküp, kapanıp tutunmamız, tehlike geçtiğinde de bina dışına çıkmamız gerekmektedir. Bugün burada bunu uygulamalı olarak yaşadık. Temennimiz depremsiz günler yaşamaktır."

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