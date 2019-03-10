Tirebolu'da "Erkekler Kahve Yapıyor" Etkinliği
41 dakika önce
Giresun (AA) - Tirebolu'da "Erkekler kahve yapıyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Giresun
(AA) - Tirebolu
'da "Erkekler kahve yapıyor" etkinliği gerçekleştirildi.
İlçenin Yeniköy Mahallesi
'nde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, erkekler yaptıkları kahveleri kadınlara sundu.
Yeniköy Mahallesi muhtar adayı Osman Altay
önderliğinde mahalle halkının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Dünya Kadınlar Günü
şarkılar ve türküler eşliğinde kutlandı.
Altay, yaptığı açıklamada, Tirebolulu kadınların ilçenin ileriye taşınmasında her zaman en önde olduklarını belirterek, "Bunun için bizler de ellerimizle kahveler yaparak, ablalarımıza, annelerimize ve kardeşlerimize minnetlerimizi sunmak istedik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:00 Kaynak: AA
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