Son Dakika Haberleri: Tirebolu'da "Erkekler Kahve Yapıyor" Etkinliği

Tirebolu'da "Erkekler Kahve Yapıyor" Etkinliği

41 dakika önce

Giresun (AA) - Tirebolu'da "Erkekler kahve yapıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Tirebolu'da
Giresun (AA) - Tirebolu'da "Erkekler kahve yapıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, erkekler yaptıkları kahveleri kadınlara sundu.

Yeniköy Mahallesi muhtar adayı Osman Altay önderliğinde mahalle halkının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Dünya Kadınlar Günü şarkılar ve türküler eşliğinde kutlandı.

Altay, yaptığı açıklamada, Tirebolulu kadınların ilçenin ileriye taşınmasında her zaman en önde olduklarını belirterek, "Bunun için bizler de ellerimizle kahveler yaparak, ablalarımıza, annelerimize ve kardeşlerimize minnetlerimizi sunmak istedik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:00 Kaynak: AA

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