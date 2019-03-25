Tirebolu'da Kitap Okuma Etkinliği
22 dakika önce
Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Kütüphanecilik Haftası" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Tirebolu Piri Reis
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Kütüphanecilik Haftası" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Kaledibi mevkisinde Tirebolu Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz
, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte bir süre kitap okudu.
Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Gençlerimizin bu anlamda desteklenmesi lazım. Bu tür faaliyetler de okumaya teşvik edici olduğundan bu organizasyonu hazırlayan okulumuz yöneticilerine teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:45 Kaynak: AA
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