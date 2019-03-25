Son Dakika Haberleri: Tirebolu'da Kitap Okuma Etkinliği

Tirebolu'da Kitap Okuma Etkinliği

22 dakika önce

Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Kütüphanecilik Haftası" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Tirebolu'da Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Kütüphanecilik Haftası" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kaledibi mevkisinde Tirebolu Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte bir süre kitap okudu.

Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin bu anlamda desteklenmesi lazım. Bu tür faaliyetler de okumaya teşvik edici olduğundan bu organizasyonu hazırlayan okulumuz yöneticilerine teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Piri Reis, Tirebolu, Güncel
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