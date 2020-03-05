Tirebolu'da özel eğitim öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tirebolu'da özel eğitim öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi - Son Dakika

Tirebolu'da özel eğitim öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi

6 saat önce

Tirebolu Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi.

Tirebolu'da özel eğitim öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi, System.String[]

Tirebolu Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi.

Tirebolu Piri Reis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda Tirebolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şarkı söyleyip şiirler okudu.

İlçe Kaymakamı Salih Yüce, burada yaptığı konuşmada, etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli öğrencilerin faaliyetlerinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"İnanın zaman zaman gözlerimiz yaşardı. Çok güzel bir faaliyetti. Yalnız bunları geniş kitlelere yaymamız gerekiyor. En azından bunu ilçemizin önemli bir kesimine izletebilirsek hem duyarlılık hem farkındalık olur. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum, tüm çocuklarımızı da gözlerinden öpüyorum."

Okul Müdürü Fatih Göl ise "Özel öğrencilerin yapabildiği her şey, dizebildiği her boncuk, resmedebildiği her sevinç, öğrenebildiği her kelime ve telaffuz edebildiği her harf bizler için çok kıymetlidir. O yüzden birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Kaymakam Salih Yüce'nin eşi Mina Yüce, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır'ın eşi Emriye Takır, Tirebolu Garnizon Komutanı Asteğmen Furkan Can Cengiz, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Ahmet Rasim, Salih Yüce, Tirebolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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