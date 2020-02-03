Tirebolu'da

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Yeniköy Muhtarlığı ile Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) işbirliğiyle "Senin Kadrajından Tirebolu" konulu fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Osman Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Yeniköy Mahalle Muhtarı Yaşar Kesimoğlu anısına düzenlenen yarışmada, ilçe sınırları içerisinde sosyal hayatı belgeleyerek Tirebolu'nun tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

GİFOD yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür eden Altay, "Güzel fotoğraflar çıkacağına inanıyorum. Çünkü Tirebolu kültürü, tarihi ve doğasıyla her anlamda zengin bir yer. Bizleri destekleyen herkese teşekkür eder, yarışmaya katılacaklara başarılar dilerim." dedi.

GİFOD Başkanı Esat Ferruh Gürsel ise fotoğraf yarışmalarının, bulunduğu yerlere katkısının yanı sıra fotoğraf sanatına da ciddi kazanımlar sağladığını dile getirdi.

Gürsel, yarışmaya başvuruların 1 Nisan'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.