Son Dakika Haberleri: Tirebolu'da yıl sonu sergisi
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Tirebolu'da yıl sonu sergisi

1 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

Tirebolu'da yıl sonu sergisi, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen sergi iki gün açık kalacak.
Açılışta konuşan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın eşi Serpil Sarıfakıoğulları, sergilenen ürünlerin aile ekonomisine katkıda bulunacak ürünler olduğunu söyledi.
Sarıfakıoğulları, ürünleri hazırlayan kadınlara ve müdürlük personellerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:47 Kaynak: AA
Giresun, Tirebolu, Güncel
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