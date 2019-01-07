Son Dakika Haberleri: Tirebolu'dan, Şanlıurfa'ya Kitap Desteği

Tirebolu'dan, Şanlıurfa'ya Kitap Desteği

56 dakika önce

Tirebolu Belediyesi tarafından Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir ilçesi Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesine yönelik düzenlenen kampanyada toplanan 3 bin kitabın okula teslim edildiği bildirildi.

Tirebolu'dan, Şanlıurfa'ya Kitap Desteği, System.String[]
Tirebolu Belediyesi tarafından Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir ilçesi Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesine yönelik düzenlenen kampanyada toplanan 3 bin kitabın okula teslim edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni İrem Karakış'ın okulda kütüphane oluşturmak için belediyeden kitap talebinde bulunduğu belirtildi.

İsteğe kayıtsız kalınmadığı, kasım ayı içerisinde Tirebolu genelinde kitap toplama kampanyası düzenlendiği ifade edilen açıklamada, kampanya çerçevesinde 3 bin kitap bağışının kabul edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ilçeden yola çıkarılan kitapların okula teslim edildiği kaydedilerek, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak'ın öğrencilerle de telefonda görüntülü görüşme yaparak kendilerine başarılar dilediği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Şanlıurfa, Tirebolu, Güncel
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