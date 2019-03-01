Tirebolu İletişim Fakültesi Tv Stüdyosu Açıldı

Giresun Üniversitesi
(GRÜ) Tirebolu
İletişim Fakültesi televizyon stüdyosu açıldı.
Stüdyo ile yayın hayatına başlayan TİF TV
internet üzerinden izleyiciyle buluşacak.
GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, açılışta yaptığı konuşmada, TİF TV'nin açılması dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.
TİF TV'yi yayıncılık faaliyeti yürütmek amacıyla kurmadıklarına dikkati çeken Coşkun, şunları kaydetti:
"Bilişim bilimlerinin net bir uygulamalı bilim olduğu dikkate alındığında, öncelikle öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları birinci hedefimiz olacaktır. İkinci hedefimiz, burada çalışacak olan öğrencilerimizin, hocalarımızın bir takım araştırma faaliyetlerinde bulunacak olmasıdır. Üçüncü hedefimiz yine üniversitelerin fakültelerin önemli görevlerinden biri olan, topluma hizmet noktasında da televizyonumuzun ilçemize, ilimize ve bölgemize çok ciddi katkılar sunacağından da şüphemiz yoktur."
Coşkun, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi
içerisinde 10 dönümlük arazi üzerinde Giresun Üniversitesi Teknokent
kurulduğu bilgisini vererek, Teknokentin Giresun Üniversitesi'nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin can damarı haline geleceğini aktardı. AK Parti
Giresun Milletvekili Cemal Öztürk
de Tirebolu'nun kültür, sanat ve tarihin merkezi olduğunu ifade ederek, "Üniversitemizle birlikte her geçen gün gelişen göz bebeğimiz, hayırsever bir ilçemizdir. TİF TV'yi kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra Giresun Üniversitemizi, bölgemizin zenginliklerini, güzelliklerini bütün dünyaya Tirebolu'dan duyuracağız" dedi.
TV Stüdyosu için ailesi adına bağışta bulunan hayırsever Prof. Dr. Osman Abbasoğlu babasının eğitime ve Tirebolu'ya verdiği değere değinerek, şunları aktardı:
"Babam Şükrü Abbasoğlu'nun hayatındaki önceliklerinin başında Tirebolu ve eğitim gelmekteydi. Babamızı kaybettikten sonra huzurlu uyuması için Tirebolu ile eğitimi nasıl birleştirebiliriz diye düşünürken Tirebolu İletişim Fakültesinden bize böyle bir proje geldi. Biz de çok heyecanlandık. Bu güzel olayı yaşamamıza olanak sağladıkları için dekanımızı ve nezdindeki fakülte yönetimini çok teşekkür ediyor, kendilerine minnet duyuyorum."