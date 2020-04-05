Tirebolu-Kürtün kara yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Giresun ile Gümüşhane arasındaki Tirebolu- Kürtün kara yolu, toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

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