Son Dakika › Güncel › Tirebolu-Kürtün kara yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Tirebolu-Kürtün kara yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı
6 saat önce
Giresun ile Gümüşhane arasındaki Tirebolu-Kürtün kara yolu, toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.
Giresun ile Gümüşhane arasındaki Tirebolu- Kürtün kara yolu, toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.
Tirebolu-Kürtün kara yolunun 24'üncü kilometresi Eymür köyü mevkisinde, sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:30 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz