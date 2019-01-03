Tirebolu'ya Modern Mezbahane ve Hayvan Pazarı

Tirebolu Belediyesi tarafından ilçeye modern mezbahane ve hayvan pazarı çalışmaları devam ediyor.

Tirebolu Belediyesi tarafından ilçeye modern mezbahane ve hayvan pazarı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, yapımında son aşamaya gelen mezbahane ve hayvan pazarında incelemelerde bulundu.



Mezbahanenin 3 bin metrekare alan üzerine kurulan ve günlük 20 adet hayvan kesimi yapılabileceğini ifade eden Başkan Karabıçak "İlçemizin Körliman mahallesi Harşit Çayı yanında bölgenin en çok rağbet görecek mezbahane ve hayvan pazarı projemiz tamamlanmak üzereyiz. Yeni sistem mezbahane ve hayvan pazarı projemizin 20 Haziran 2018 tarihinde temelini atmıştık. 3000 metrekare inşaat alanına sahip olan hayvan pazarında bulunan modern mezbahanede günlük 20 adet hayvan kesimi yapılacaktır. Ayrıca kesilen hayvanlar soğuk hava odalarında muhafaza edilebilecektir. En iyi teknolojik sistemlerle ve hijyenik bir ortamda, veteriner hekimlerimizin de kontrolünde yapılacak olan kesimlerle vatandaşlarımıza daha sağlıklı, kaliteli hizmet sunabilme imkanını elde etmiş olacağız ve mezbahanemiz son işlemlerden sonra çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine açılacaktır" dedi. - GİRESUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi

Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi