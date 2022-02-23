Tirebolu yurt dışından gelen öğrencileri ağırlıyor - Son Dakika
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Tirebolu yurt dışından gelen öğrencileri ağırlıyor

23.02.2022 10:47
Tirebolu yurt dışından gelen öğrencileri ağırlıyor

Tirebolu Anadolu Lisesi ev sahipliğinde Kuzey Makedonya, Yunanistan, Romanya ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden gelen öğrenci ve öğretmenler Erasmus projesi kapsamında misafir ediliyor.

Tirebolu Anadolu Lisesi ev sahipliğinde Kuzey Makedonya, Yunanistan, Romanya ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden gelen öğrenci ve öğretmenler Erasmus projesi kapsamında misafir ediliyor.???????

Erasmus projesi olan Let's Imagine a Village for Everybody (LIVE) projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerden oluşan 28 kişilik kafile, 26 Şubat'a kadar ilçede farklı etkinliklere katılacak.

Projenin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, Şube Müdürleri Serkan Kütükçü ve Veysel Gündağ, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Tarakçı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında kemençe ve horon gösterileri yapıldı.

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Anadolu Lisesi, Makedonya, Tirebolu, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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