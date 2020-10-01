Tireli efelerin tüfekleri müzeye bağışlandı - Son Dakika

Tireli efelerin tüfekleri müzeye bağışlandı

Tire Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı'nda, Tire Kuvayi Milliyesi'nin zeybek kumandanlarından Kemerdereli Ali Efe başta olmak üzere zeybeklerin ve askerlerin kullandığı tüfekleri Tire Belediyesi tarafından kurulma aşamasında olan Kuvayi Milliye ve Zeybek Müzesi'ne bağışladı.

Tireli efelerin tüfekleri müzeye bağışlandı, System.String[]

Tire Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı'nda, Tire Kuvayi Milliyesi'nin zeybek kumandanlarından Kemerdereli Ali Efe başta olmak üzere zeybeklerin ve askerlerin kullandığı tüfekleri Tire Belediyesi tarafından kurulma aşamasında olan Kuvayi Milliye ve Zeybek Müzesi'ne bağışladı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı binasında düzenlenen törende, efelerin kullandığı 1866-1874-1914 yapımı, "Gırra" ve "Filinta" model 8 tüfeği, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Yönetim Kurulu adına Başkan Necati Öter'den teslim aldı.

Duran, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi olarak zeybeklere ve milli mücadele yıllarına ait silah, kıyafet, aksesuar, fotoğraf ve belge bağışları kabul etmeyi sürdürüyoruz. Müzemiz zeybek kültürüne kıymet veren değerli bağışçılarımız sayesinde çok daha eşsiz olacaktır." dedi.

Kurtuluş Savaşı, Zeybek, Çiftçi, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 22:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tireli efelerin tüfekleri müzeye bağışlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı         
00:13
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi         
22:45
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan "ah" sesi duydum         
10:39
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 04:49:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tireli efelerin tüfekleri müzeye bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei