Son Dakika Haberleri: Tireli genç adamdan haber alamayan ailesi polise başvurdu
Son Dakika Güncel Tireli genç adamdan haber alamayan ailesi polise başvurdu

Tireli genç adamdan haber alamayan ailesi polise başvurdu

45 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde 9 Ekim'den bu yana haber alınamayan 1 çocuk babası Ahmet Karadayı (34) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinde 9 Ekim'den bu yana haber alınamayan 1 çocuk babası Ahmet Karadayı (34) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şerife Karadayı, Tire Süt Kooperatifinde işçi olarak çalışan oğlu Ahmet Karadayı ile son olarak 9 Ekim'de görüştüklerini ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını kaydetti.

Oğlunun aracının Tire Batı Garajı'nda park halinde bulunduğunu ve son olarak babası ile telefonda konuştuğunu dile getiren Şerife Karadayı, Ahmet Karadayı'nın bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Tireli genç adamdan haber alamayan ailesi polise başvurdu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:06 Kaynak: AA
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