Son Dakika Haberleri: Tireli kadınlardan el sanatı ürünleri sergisi
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Tireli kadınlardan el sanatı ürünleri sergisi

40 dakika önce

Tire Kadın Danışma Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılanların yaptığı el sanatı ürünlerin sergisi Tire Bedesten'de açıldı.

Tireli kadınlardan el sanatı ürünleri sergisi, System.String[]
Tire Kadın Danışma Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılanların yaptığı el sanatı ürünlerin sergisi Tire Bedesten'de açıldı.
Serginin açılış konuşmasını yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, merkezde açılan kurslarda hayatın devam ettiği her an eğitimin ve öğretimin devam edeceğini ispatlar nitelikte 88 yaşında bir kursiyerin olduğunu kaydetti.
Tire Kadın Danışma Merkezi Müdürü İpek Kendirci de merkezde öncelikli olarak şiddet gören kadınlara hukuksal, sosyal ve psikolojik destek sunduklarını söyledi.
Bunun dışında geçen yıl kırk yama, iğneleme keçe, yöresel dokuma ve seramik cam boyama kurslarını düzenlediklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddet, kadın istihdamı, şiddete neden olan tüm unsurları sorgulamak bizim görevimiz. Devletin sığınma evlerine şiddet gören kadınları gönderen aracı birim biziz. Tüm şiddet gören kadınlar bizi arayabilirler. Telefonlarımız onlara hep açık." dedi.
Merkezin en yaşlı kursiyeri 88 yaşındaki Fethiye Kösten de her gün kursa geldiğini belirterek,"Müdürümüz ve öğretmen kızlarımızı çok seviyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Kursta kızıma nakış işledim. Seneye de kısmet olursa devam edeceğim." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:46 Kaynak: AA
Salih Atakan Duran, Tire, Kültür Sanat
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