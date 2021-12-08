Üye Girişi
Tireli kestane üreticilerine hastalığa dayanıklı fidan dağıtıldı - Son Dakika

Tireli kestane üreticilerine hastalığa dayanıklı fidan dağıtıldı

08.12.2021 17:26
Tireli kestane üreticilerine hastalığa dayanıklı fidan dağıtıldı

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Tireli kestane üreticilerine erkenci ve dal kanserine dayanıklı Bouche de Betizac çeşidi kestane fidanı dağıtıldı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Tireli kestane üreticilerine erkenci ve dal kanserine dayanıklı Bouche de Betizac çeşidi kestane fidanı dağıtıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımı kapsamında hastalığa dayanıklı Bouche de Betizac çeşidi fidan dağıtımı gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçedeki kestanelerde dal kanseri hastalığının önemli bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Hastalıklı mücadelede çok etkin bir sonuç alınmadığını aktaran Çobanoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bu değerli projesi sayesinde ve ilçe müdürümüzün aktif çalışması ve teknik personelin sahada sürekli yürüttükleri çalışmalar sayesinde bu sorunu yenme noktasında çok iyi bir yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç da kestanenin hem iç piyasa için hem de ihracat açısından önemli bir tarımsal ürün olduğunu vurguladı.

Kentte, 35 bin dekar alanda 20 bin ton kestane üretimi gerçekleştiğini bildiren Kılıç, "Bu çeşidi ilçemizde daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın bu projeye ayırdığı 151 bin lira bütçe ile 2 bin 282 fidanı 54 çiftçimize sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Büyükkemerdere Mahallesi Muhtarı Süleyman Aksu ise şunları kaydetti:

"Son yıllarda ciddi kayıplar yaşatan kestane dal hastalığına karşı bu fidanlar bize umut oldu ve bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum. Bizim geleceğimiz olan kestane üretimi için böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesinde emek veren tüm yetkililere ve il tarım ve orman müdürlüğüne ve ilçe müdürlüğümüze şahsım ve köyümdeki tüm üreticiler adına teşekkürlerimi sunarım."

Fatih, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tireli kestane üreticilerine hastalığa dayanıklı fidan dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi 16:43 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş

Son Dakika Haberleri
17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir
17:14 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti
17:14 Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi
17:01 Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı
17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu
16:42 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi
16:38 2021 yılında Google'da en çok arananlar belli oldu
16:21 İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!
16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
16:11 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti
Tek ısırığı 20 insanı öldürecek güçte! İşte dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı Tek ısırığı 20 insanı öldürecek güçte! İşte dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı         
17:23
Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi         
17:15
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi         
16:16
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 17:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tireli kestane üreticilerine hastalığa dayanıklı fidan dağıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement