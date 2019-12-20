Tireli öğrenciler kendi okul sıralarını yaptı - Son Dakika
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Tireli öğrenciler kendi okul sıralarını yaptı

6 saat önce

Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri kendi okul sıralarını üretti.

Tireli öğrenciler kendi okul sıralarını yaptı, System.String[]

Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri kendi okul sıralarını üretti.

Teknik ekipman ve donanım açısından şehrin en kapsamlı teknik liseleri arasında gösterilen okulda 57 öğretmen görev yapıyor.

Halen 445 öğrencisi bulunan lisede elektrik elektronik teknolojisi, bilişim teknolojisi, mobilya iç mekan teknolojisi, metal teknolojisi, makine teknolojisi ve tesisat teknolojisi alanında eğitim veriliyor.

Okul müdürü Hüseyin Çamlıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, döner sermaye kapsamında çalışmalar yaptıklarını ve önümüzdeki senelerde endüstriyel otomasyon ve mekatronik alanında da eğitim vermeyi planladıklarını ifade etti.

Son olarak ihtiyaçları olan okul sırasını da yaptıklarını anlatan Çamlıca, "Öğretmen ve öğrencilerimiz 100 okul sırası üretti. Öğrencilerimiz bu çalışmada kendi harçlıklarını da kazanmış oldu." diye konuştu.

Anadolu Lisesi, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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