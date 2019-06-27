Son Dakika Haberleri: Tireli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Tireli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Öğretmenlik yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden tatil için memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Faruk Çetinkaya'nın (26) cenazesi, memleketi İzmir'in Tire ilçesinde toprağa verildi.

Tireli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Öğretmenlik yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden tatil için memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Faruk Çetinkaya'nın (26) cenazesi, memleketi İzmir'in Tire ilçesinde toprağa verildi.
Van yakınlarında motosikletiyle trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı Van Bölge Hastanesinde yaşamını yitiren Faruk Çetinkaya'nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tire Asri Kabristanlığına defnedildi.
Fatih Çetinkaya'nın, Şemdinli'de göreve başlamadan önce gönüllü olarak bölgedeki Çatalca Köyü'ndeki okulda çalıştığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:46 Kaynak: AA
Tire, Çetinkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı THY'nin rüya uçağının ismi "Maçka" oldu Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 09:53:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tireli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]