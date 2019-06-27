Tireli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Öğretmenlik yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden tatil için memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Faruk Çetinkaya'nın (26) cenazesi, memleketi İzmir'in Tire ilçesinde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:46 Kaynak: AA
Öğretmenlik yaptığı Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinden tatil için memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Faruk Çetinkaya
'nın (26) cenazesi, memleketi İzmir
'in Tire
ilçesinde toprağa verildi. Van
yakınlarında motosikletiyle trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı Van Bölge Hastanesinde yaşamını yitiren Faruk Çetinkaya'nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tire Asri Kabristanlığına defnedildi. Fatih Çetinkaya
'nın, Şemdinli'de göreve başlamadan önce gönüllü olarak bölgedeki Çatalca
Köyü'ndeki okulda çalıştığı öğrenildi.
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